تحرك عمالى لحشد الناخبين.. ومؤتمر شعبى يوم الأحد القادم باتحاد العمال







يشهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد الأحد أكبر مظاهرة عمالية وشعبية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى والإعلان عن خطة عاجلة لحشد العمال وأسرهم والبالغ عددهم نحو 25 مليون يمثلون قوة العمل فى مصر وهم حريصون على ممارسة حقوقهم السياسية وهم القوة التصويتية الأعلى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجه النائب الجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدعوة لشخصيات برلمانية وسياسية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى المؤتمر العمالى الحاشد الذى يقام بقاعة المؤتمرات الكبرى باتحاد العمال وتنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى.

وأكد المراغى أن المؤتمر سيعرض خطة الحشد الشعبى للانتخابات أيام 26، 27، 28 مارس الحالى من خلال تكليف رؤساء النقابات والاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات بتشكيل فرق للعمل والمتابعة الدقيقة والتيسير على جميع المواطنين للذهاب إلى صناديق الانتخابات.

ناشد رئيس الاتحاد العام عبر شبكة التواصل الاجتماعى جميع العاملين المصريين فى دول الاستخدام الخارجى بالتوجه إلى صناديق الانتخابات التى بدأت اليوم الجمعة مؤكدا على ممارسة حقوقهم الدستورية وطلب من رؤساء الاتحادات العمالية بالدول العربية بتوفير كافة وسائل الدفع بالمصريين والتيسير عليهم أثناء أيام الانتخابات الثلاثة فى إطار التعاون الأخوى واحترام ميثاق العمل العربى المشترك.

ووجه المراغى الشكر لرئيس اتحاد نقابات عمال الكويت محمد الحضينة وحكومته والذى أعلن أن أصحاب الأعمال والأجهزة الحكومية قررت منح العمال المصريين إجازة ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بالسفارة المصرية.