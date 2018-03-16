"تحديث الصناعة" يبحث تطوير صناعة الزيوت العطرية فى سوهاج







كتب – إسلام سعيد

يبحث مركز تحديث الصناعة حاليا تطوير صناعة الزيوت العطرية بسوهاج، فى إطار الدور الذى يسعى المركز للقيام به خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير عدة صناعات منها الرخام والجرانيت والخشب وصناعة العسل والصناعات العطرية وغيرها.

وزار وفد من مركز تحديث الصناعة، أحد المصانع المتخصصة فى صناعة الزيوت العطرية " مصنع البركة 2002" بسوهاج، نهاية الأسبوع الماضى للتعرف على فرص النمو داخل السوق المحلى وفرص فتح أسواق تصديرية جديدة.

وتناول الاجتماع عده اقتراحات للتطوير منها محاولات لاعتماد موردين المواد الخام للمصنع، واعتماد المصنع كمورد للزيوت العطرية لشركات مستحضرات التجميل العالمية.