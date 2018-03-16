تجهيز صومعة و9 شون لتجميع محصول القمح بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين بالوادي الجديد،الانتهاء من تجهيز خطة استلام أقماح الموسم الزراعى الحالى من خلال 9 مراكز تجميع لنقل قمح المحافظة لصوامع المحافظات المجاورة من خلال اعتماد وتشغيل 6 مراكز تجميع وتشغيل 3 صوامع وشون معتمدة بمراكز المحافظة المختلفة.

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة فى بيان له اليوم الجمعة،أن المراكز التي تم اعتمادها تشمل مركز تجميع بشونة البنك بالفرافرة وشونة تجميع البنك بالكفاح و شونة تجميع البنك بغرب الموهوب وشونة تجميع البنك بموط، شونة تجميع البنك بمركز بلاط و وشونة تجميع البنك بمركز باريس.

وأكد السيد على أنه تم تجهيز صومعة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن الخارجة بطاقة تخزينية ألفي طن وهنجر تخزين الخارجة بسعة 2000 طن وشونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن.

كما تمت مخاطبة الشركة المصرية للصوامع بنقل الأقماح مباشرة من مراكز التجميع إلى صوامع الشركة بالمحافظات المجاورة حتى لا يتعرض المحصول للتلف داخل شون المحافظة الغير مجهزة لتخزين المحصول.