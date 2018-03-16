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تجديد حبس دجال كفر الشيخ لاتهامه بممارسة الشعوذة بقرية الحرائق 17 بالحامول

الجمعة، 16 مارس 2018 11:32 م
تجديد حبس دجال كفر الشيخ لاتهامه بممارسة الشعوذة بقرية الحرائق 17 بالحامول اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قررت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس " شعبان ،.ز.م" 58 سنة ، دجال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الشعوذةعقب القاء أهالي قرية 17 التابعة للوحدة المحلية للأبعدية التابعة لمركز الحامول ، وسلموه للشرطة، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا "خيانة أمانة وشيك دون رصيد، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة، في المحضر 1436 لسنة 2018 جنح مركز الحامول.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ، و مأمور مركز الحامول، يفيد نشوب حرائق في منازل قرية 17 التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية، على مدار أيام متباعدة بدأت من الجمعة قبل الماضية واستمرت 10 أيام، وانتقلت على أثرها سيارات الإطفاء، وتمكنت من إخمادها .

 


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