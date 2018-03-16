بوتين يدعو الروس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية الأحد







موسكو (أ ف ب)

توجه الرئيس فلاديمير بوتين فى تسجيل فيديو تم بثه ليل الخميس الجمعة، إلى الناخبين الروس لدعوتهم الى التصويت فى الاقتراع الرئاسى الأحد الذى يخشى الكرملين أن تكون نسبة الامتناع فيه عالية.

وصرّح بوتين فى هذا الفيديو الذى نشرته قناة روسيا اليوم "إلى من نصوّت وكيف نمارس حقنا بخيار حرّ، فهذا قرار شخصى يعود لكل شخص، لكن إذا تجنبنا اتخاذ هذا القرار، سيتم اتخاذ الخيار الأساسى والحاسم من دون أخذ رأينا بعين الاعتبار".

وأضاف "أنا مقتنع أن كل شخص من بيننا يحمل همّ مصير بلدنا الأم، لذلك أتوجه إليكم وأطلب منكم الذهاب إلى مراكز الاقتراع الأحد، استخدموا حقكم فى اختيار المستقبل".

ولا يشوب الانتخابات أى غموض فالاستطلاع الاخير لمعهد "فى تى اس يوم" الحكومى كشف ان بوتين حصل على 69% من نوايا التصويت وجاء فى المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعى بافل غرودينين (7 - 8%) والثالث المرشح القومى المتشدد فلاديمير جيرينوفسكى (5-6%)، بينما نتيجة المرشحين الخمسة الباقين هامشية.

ويعتبر الغائب الكبير فى الانتخابات الرئاسية، هو المعارض الاول للكرملين إليكسى نافالنى القادر وحده على تعبئة عشرات آلاف الأشخاص ضد السلطة لكنه ممنوع من المشاركة بسبب إدانته فى القضاء وهو ما وصفه بأنه تهمة ملفقة.

ويخشى الكرملين أن تسجل الانتخابات نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، الأمر الذى من شأنه أن يضعف شرعية النتائج، كما أنه كثف التدابير والنصائح لدفع الروس إلى التصويت فى 18 مارس.