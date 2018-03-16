بريطانيا تطلب مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى هجوم سكريبال







لندن (رويترز)

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الجمعة، إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدتها فى التحقق بشكل مستقل من غاز أعصاب استخدم فى تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال.

وقال المتحدث للصحفيين "أرسلنا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وأضاف "نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر".

وأضاف أنه لا يوجد إطار زمنى محدد لتلك العملية.