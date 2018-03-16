بريطانيا: الرئيس الروسى على الأرجح اتخذ قرار الهجوم بغاز الأعصاب







رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون اليوم الجمعة إن من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية فى هجوم على عميل روسى سابق فى الأراضى البريطانية.

وقال جونسون "ليس لدينا أى شئ ضد الروس أنفسهم، لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث"، وأضاف "خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب فى شوارع المملكة المتحدة، فى شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية".

أكد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن غاز الأعصاب "نوفيشوك" الذى استخدم فى تسميم الجاسوس الروسى السابق "سيرجى سكريبال"، وابنته، تم تطويره وتخزينه فى روسيا بشكل غير قانونى، فيما نفت روسيا أى ضلوع لها فى تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال.