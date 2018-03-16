بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة بعد قليل







كتبت هدى أبو بكر

تبدأ، بعد قليل، عملية الاقتراع لانتخابات المصريين فى الخارج فى عدد من الولايات بأمريكا، حيث لم يبدأ التصويت فى الولايات المتحدة حتى الآن، نظرا لفرق التوقيت، كما لم تبدأ عملية الاقتراع أيضا فى أمريكا اللاتينية لفرق التوقيت، وفق ما يقول مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات.



وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صرح سابقا، لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإقبال من المصريين بالخارج بالسفارات والقنصليات مقار اللجان الانتخابية كبيرة، مشيرا إلى أن الكويت ودبى وجدة هى أكثر الأماكن إقبالا وتصويتا حتى الآن.

وتجرى انتخابات الخارج فى 124 دولة تضم 139 لجنة انتخابية هى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وفتحت اللجان أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم بحسب توقيت كل دولة.