بحضور شخصيات عربية ومصرية.. انعقاد منتدى مصر الاقتصادى غداً السبت







كتب محمود الضبع

يعقد غداً السبت منتدى مصر الاقتصادى فى دورته العاشرة بحضور وزراء من المجموعة الاقتصادية و رئيس البورصة المصرية ووفد رفيع المستوى من الكويت برأسة الدكتور حمد الحساوى الآمين العام لاتحاد مصارف الكويت ومشاركة عبد الله بن مرعى بن محفوظ - رئيس مجلس الاعمال المصرى السعودي

و سوف يناقش المنتدى هذا العام موضوعات عن الاقتصاد المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وعرض المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى و التطوير الحالى فى وزارة الاستثمار و رؤية مصر 2030 والطروحات الحكومية فى البورصة المصرية وقانون سوق المال الجديد والفرص الاستثمارية المتاحة فى الاستثمار الغير مباشر و التكنولوجيا المالية Fintech و الشمول المالى ودور البنوك المصرية وصناديق الاستثمار فى الاستثمار والتنمية داخل مصر و الاقتصاد الرقمى ومستقبل الاسواق المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى المصرى .