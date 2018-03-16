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الجمعة، 16 مارس 2018 06:23 ص
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بحضور شخصيات عربية ومصرية.. انعقاد منتدى مصر الاقتصادى غداً السبت

الجمعة، 16 مارس 2018 05:00 ص
بحضور شخصيات عربية ومصرية.. انعقاد منتدى مصر الاقتصادى غداً السبت وزيرة التخطيط ووزيرة الاستثمار - أرشيفية





كتب محمود الضبع
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يعقد غداً السبت منتدى مصر الاقتصادى فى دورته العاشرة بحضور وزراء من المجموعة الاقتصادية و رئيس البورصة المصرية ووفد رفيع المستوى من الكويت برأسة الدكتور حمد الحساوى الآمين العام لاتحاد مصارف الكويت  ومشاركة عبد الله بن مرعى بن محفوظ  - رئيس مجلس الاعمال المصرى السعودي

 

و سوف يناقش المنتدى هذا العام موضوعات عن الاقتصاد المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وعرض المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى و التطوير الحالى فى وزارة الاستثمار و رؤية مصر 2030  والطروحات الحكومية فى البورصة المصرية وقانون سوق المال الجديد  والفرص الاستثمارية المتاحة فى الاستثمار الغير مباشر و التكنولوجيا المالية  Fintech و الشمول المالى ودور البنوك المصرية وصناديق الاستثمار  فى الاستثمار والتنمية داخل مصر و الاقتصاد الرقمى ومستقبل الاسواق المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى المصرى  .

 

 


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