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الجمعة، 16 مارس 2018 12:38 م
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بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

الجمعة، 16 مارس 2018 12:34 م
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت الطفل المصرى بالزى العسكرى فى الانتخابات الرئاسية المصرية بالكويت





كتب: أحمد علوى
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لطفل صغير لم يتعده عمره العشر سنوات وهو يرتدى ملابس الجيش المصرى ويحمل بيده علم بلاد ه مصر ، وذلك عندما كان بمشاركة والدته التى كانت تصوت فى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الكويت صباح اليوم الجمعة.

 ولقيت تلك الصور استحسان الكثير من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى والذين اشادوا بحس الوطنية وشعوره بالانتماء تجاه بلده مصر التى تعيش فى عرس الديموقراطية .

والجدير بالذكر ان لجان الانتخابات المصرية فى الكويت ممتلئة بمثل هذه الروح الوطنية الشديدة، إذ شهدت طوابير الناخبين المصريين فى الكويت ، هتافات كبيرة ومدوية من قبل الجالية المصرية هناك، وهلل الجميع " تحيا مصر" وعاشت مصر" ، وذلك خلال انتظارهم الدخول للإدلاء بأصواتهم.

ومن ناحية اخرى رقص الناخبين على انغام  أغنية فرقة الصاعقة الحماسية الشهيرة "قالوا ايه ".

 

طفل بالكويت يرتدى ملابس الجيش المصرى
طفل بالكويت يرتدى ملابس الجيش المصرى

 

الطفل يرفع علم بلاده
الطفل يرفع علم بلاده

 


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