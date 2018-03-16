باكستان ترفض وضع رئيس الوزراء السابق وعائلته على قائمة حظر السفر







إسلام آباد (أ ش أ)

رفضت وزارة الداخلية الباكستانية اليوم الجمعة، وضع أسماء رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف و5 أفراد من عائلته على قائمة حظر الخروج من البلاد.

وقال مصدر مطلع فى مكتب المساءلة الوطنى الباكستانى - فى تصريح لصحيفة (دون) الباكستانية - أن المكتب ووزارة الداخلية على خلاف بشأن مسألة وضع أسماء أفراد عائلة شريف على قائمة المنع من السفر، بما فى ذلك رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف.

وكان جهاز مكافحة الفساد قد طلب من وزارة الداخلية وضع أسماء نواز شريف و أبناه حسن نواز وحسين نواز، وابنته مريم نواز، وزوجها المتقاعد كابتن محمد سافدار على قائمة حظر السفر.

وتم تقديم الطلب بسبب الاشتباه في أن الشريف والبقية - الذين يواجهون قضايا فساد في محاكم المسائلة - قد يحاولون مغادرة البلاد قبل نهاية المحاكمات.

وقال المصدر إنه من المفترض أن تضع الوزارة أسماء المشتبه بهم في قائمة المنع من السفر ، مضيفًا أن هؤلاء الذين على رأس إدارة الوزارة رفضوا التعاون عندما تعلق الأمر بمنع شريف من السفر للخارج.