انقطاع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 8 ساعات.. تعرف على السبب







كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن مناطق تابعة لمركز ومدينة أجا، وهى ( كفر المندرة - شيوه الغربية - البساتين - جراح - الديرس - منية سمنود - ميت ابو الحارث - كفر الشراقوة - جزء من مدينة أجا - اللاوندى - تلبنت - نوسا الغيط - نوسا البحر - برج النور - بقطارس ) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدًا السبت وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، منذ قليل، إن قطع المياه بسبب القيام بأعمال التطهير الدورية بمرفق مياه أجا السطحى بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مركز ومدينة أجا وضواحيها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).