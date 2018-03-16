انطلاق فعاليات الأسبوع المائى من قرية بلصفورة بسوهاج

انطلاق فعاليات الأسبوع المائى من قرية بلصفورة بسوهاجالجمعة، 16 مارس 2018 05:41 م
محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
سوهاج – عمرو خلف
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الجمعة ، فعاليات الأسبوع المائى والذى تشارك به مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والرى والثقافة وجهاز شئون البيئة والأزهر الشريف من قرية بلصفورة ، صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى فى بيان له ، أنه تم اليوم تناول قضايا المياه بخطبة الجمعة بمسجد محمد شيخون لتوعية المصليين بكيفية الحفاظ على مياه الشرب.
جدير بالذكر أنه يتم خلال هذا الأسبوع والذى تستمر فعاليته من اليوم حتى 22 مارس الجارى تنفيذ مجموعة أنشطة توعوية بالتعاون بين المديريات المختلفة لتوعية طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بكيفية الحفاظ على المياه المهدرة وتنفيذ دورى رياضى لشباب القرية وندوات وورش تعليم المبادئ الأولية فى السباكة لسيدات الجمعيات الخيرية للتوعية بكيفية ترشيد استهلاك المياه وكذلك تنفيذ قافلة مائية بالقرية لتقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيا للاهالى ، بالإضافة الى تنظيم لقاءات بين عمد ومشايخ وقادة الرأى بالقرية مع مسئولى المديريات المعنية.
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