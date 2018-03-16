انطلاق فعاليات الأسبوع المائى للتوعية بأهمية المياه بمحافظة البحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الأسبوع المائي بمحافظة البحر الأحمر والذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تحت شعار "النقطة بتفرق" ويستمر حتى 22 مارس الحالي تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر ، إن الأسبوع المائي التوعوي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه بقيادة الأزهر الشريف ومشاركة الكنيسة المصرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارات الموارد المائية والري والصحة والسكان والأوقاف والثقافة والبيئة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وعدد من الهيئات والمؤسسات.

وأضاف أن الأسبوع المائي يتضمن تنظيم قوافل توعوية ودروسا علمية وندوات بالمساجد والكنائس على مستوى مدن المحافظة بالإضافة إلى التوعية في الإذاعة المدرسية عن أهمية ترشيد استخدام المياه بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة.