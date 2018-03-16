انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بمحافظات الجمهورية







كتب أحمد حسن

انطلقت اليوم الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بمشاركة وزارات الرى والأوقاف والثقافة والبيئة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تستمر حتى 22 مارس الجارى، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

وبدأت الفعاليات بتخصيص جزء من خطبة الجمعة للحديث عن أهمية المياه والحفاظ عليها، وندوات ودروس دينية عن أهمية ترشيد الاستهلاك بالمساجد الكبرى بكل محافظة.

وشاركت شركات المياه بكل المحافظات فى أسبوع المياه تحت عنوان "النقطة بتفرق - مع بعض نحافظ عليها"، ونظمت شركة مياه الإسكندرية بالتعاون مع كلية تجارة الإسكندرية ماراثون رياضى أمام شيراتون المنتزة حتى كوبرى ستانلي، بمشاركة 233 متسابقًا من شباب الإسكندرية.

وقال، مهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن أسبوع المياه سيشهد تنظيم عدد من الندوات وورش العمل والفعاليات، لنشر ثقافة الاعتماد على النفس، فيما يخص أمور الصيانة دون الاعتماد على أى من المهنيين أو الحرفيين ، مؤكدًا أهمية الترشيد خلال المرحلة المقبلة.

وقال، لواء مهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم اليوم تناول قضايا المياه بخطبة الجمعة بمسجد محمد شيخون لتوعية المصليين بكيفية الحفاظ على مياه الشرب.

وأضاف أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات المشاركة بالمحافظة مديريات الاوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والرى والثقافة وجهاز شئون البيئة والازهر الشريف.

وأكد، المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنوفية،على ضرورة الحد من الإسراف في استهلاك المياه في مصر، وحتمية الحفاظ عليها من الإهدار والتلوث و أهمية التكاتف بين الجميع للوصول لهدف واحد وهو نقطة مياه = حياة.

وأوضح، نجيب، أنه تم التنسيق لزيارة علماء وأئمة وزارة الأوقاف لمحطة تنقية مياه الشرب بمركز الشهداء بالمنوفية لمتابعة مراحل انتاج وتنقية مياه الشرب.

واكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن الأسبوع التوعوى بأهمية المياه يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية في ضوء اهتمام جميع مؤسسات الدولة بنشر ثقافة الوعى المائى والحفاظ على المياه.

وأشار إلى أن الأسبوع المائى يتضمن تنظيم قوافل توعوية ودروس علمية وندوات بالمساجد والكنائس على مستوى مدن المحافظة بالاضافه الى تعميم اذاعه مدرسية عن المياه بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وفى سياق متصل، أقيمت ندوة تحت عنوان " نقطة مياه تساوى حياة" عقب صلاة الجمعه لتعريف الحضور بحث الأديان على ترشيد الاستهلاك وعدم الإهدار.