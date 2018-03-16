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انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية بقنصلية موسكو بالغردقة

الجمعة، 16 مارس 2018 08:51 ص
انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية بقنصلية موسكو بالغردقة القنصلية الروسية بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة
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انطلقت فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، الانتخابات الرئاسية الروسية، بالقنصلية الروسية بالغردقة، والتى من المقرر خلالها أن يختار الروس المقيمين بالغردقة رئيسهم ما بين 8 مرشحين بينهم الحالى فلاديمير بوتين .
 
من جانبه قال جامشيد بولتايف القنصل العام الروسى بالغردقة، أن الانتخابات تجرى داخل القنصلية من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءاً، مؤكدا أنه خلال تلك التوقيت يحق لكل روسى تجاوز عمره ال 18 عام متواجد بالغردقة أو المدن القريبة منها الإدلاء بصوته داخل القنصلية بالغردقة.
 
وأضاف القنصل الروسى بالغردقة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،  أن هناك برنامج إلكترونى تتم خلاله عملية التصويت متصل بالخارجية الروسية،  أن  ليس هناك عدد معين لأعداد المواطنين الروس المقيمين بالغردقة، إلا أنه طبقا لإحصائيات ديوان محافظة البحر الأحمر هناك حوالى 20 ألف مواطن روسى مقيمين بمحافظة البحر الأحمر إقامة دائمة.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم بمصر بمدن القاهرة، والإسكندرية، والغردقة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات داخل المدن الروسية يوم الأحد المقبل.
 
 
 
 

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