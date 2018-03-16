انطلاق أسرة "وان تيم" بجامعة حلوان لتبنى المواهب الشابة ومشروعاتهم







كتب محمد عطية

فى مقر شركة إنسان للدراسات والاستشارات والتدريب، أقيم حفل توقيع بروتوكول رعاية كاملة من شركة إنسان لأسرة One Team المركزية بجامعة حلوان، ووقع الدكتور سامح شاكر، مدير الشركة، وعمر أسامة رئيس الأسرة، بروتوكول الرعاية وبحضور كل من أعضاء الشركة وكذلك أعضاء أسرة One Team الذى تتكون من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

و تهتم الأسرة بإقامة الفعاليات التى ترفع من التحفيز لدى الشباب والإصرار على النجاح من خلال تدريبات متنوعة لتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل والمسابقات الإبداعية والثقافية والرياضية وورش العمل الفنية وتنظيم الندوات العلمية وتبني الاختراعات والمبتكرين وكل ما يفيد الطالب المصرى لإعداده للقيادة وريادة الاعمال .

وقد صرح الدكتور سامح شاكر مدير الشركة وأحد مؤسسيهان أن الرعاية بجانب التدريب تشمل أيضا التسويق وتنظيم الفعاليات وتبنى المواهب الشابة ومشروعاتهم فى مختلف المجالات وغيرها من أنواع الرعاية، وذلك فى إطار اهتمام شركة إنسان وإيمانها بشباب مصر والطلاب فى مختلف سنواتهم الدراسية و إبراز دورهم الفعال والهام فى بناء مصر وتطوير مناحى الحياة فى المجتمع المصرى والذى يمثل الشباب 60% منه .

حضر توقيع البروتوكول الدكتور ضاحى القاضى رئيس ملتقي التواصل الدولى للشباب، وأعلن عن تعاون ثلاثى مرتقب بين الملتقى وشركة إنسان وأسرة "وان تيم" يهدف إلى تعزيز العمل على الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتواصل الدولى والتبادل الثقافى بين شباب مصر والعالم.

وأعلنت رشا الشهيد، نائب مدير الشركة ومديرة التدريب، بدء أولى فعاليات الرعاية بانطلاق برنامج تدريبى مكثف تقدمه الشركة لأعضاء الأسرة كبداية مرحلة جديدة فى العمل المجتمعى للشباب.



جانب من التوقيع