انطلاق أسرة "وان تيم" بجامعة حلوان لتبنى المواهب الشابة ومشروعاتهم

انطلاق أسرة "وان تيم" بجامعة حلوان لتبنى المواهب الشابة ومشروعاتهمالجمعة، 16 مارس 2018 04:41 م
كتب محمد عطية
وقد صرح الدكتور سامح شاكر مدير الشركة وأحد مؤسسيهان أن الرعاية بجانب التدريب تشمل أيضا التسويق وتنظيم الفعاليات وتبنى المواهب الشابة ومشروعاتهم فى مختلف المجالات وغيرها من أنواع الرعاية، وذلك فى إطار اهتمام شركة إنسان وإيمانها بشباب مصر والطلاب فى مختلف سنواتهم الدراسية و إبراز دورهم الفعال والهام فى بناء مصر وتطوير مناحى الحياة فى المجتمع المصرى والذى يمثل الشباب 60% منه .
حضر توقيع البروتوكول الدكتور ضاحى القاضى رئيس ملتقي التواصل الدولى للشباب، وأعلن عن تعاون ثلاثى مرتقب بين الملتقى وشركة إنسان وأسرة "وان تيم" يهدف إلى تعزيز العمل على الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتواصل الدولى والتبادل الثقافى بين شباب مصر والعالم.
وأعلنت رشا الشهيد، نائب مدير الشركة ومديرة التدريب، بدء أولى فعاليات الرعاية بانطلاق برنامج تدريبى مكثف تقدمه الشركة لأعضاء الأسرة كبداية مرحلة جديدة فى العمل المجتمعى للشباب.
جانب من التوقيع
شباب الجامعة
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