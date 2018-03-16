انتهاء عملية التصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية بقنصلية الإسكندرية







الاسكندريه - هناء أبو العز

أنهت القنصلية الروسية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية بمقر القنصلية وأغلقت صناديق الاقتراع.

وقال رشيد صادوكوف، قنصل عام روسيا، إن هناك أكثر من 100 ناخب من مواطنى الجالية الروسية المقيمين بالإسكندرية والبحيرة والغربية ودمياط وكفر الشيخ ومطروح، قد أدلوا بأصواتهم اليوم فى الانتخابات الرئاسية الروسية بمقر القنصلية.

كانت القنصلية الروسية بالإسكندرية، قد بدأت فى استقبال الناخبين من الجالية الروسية والذين يبلغ عددهم نحو ألف شخص ومن له حق التصويت منهم حوالى 500 فرد، فى تمام الثامنة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية ولمدة يوم.