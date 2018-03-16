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الجمعة، 16 مارس 2018 08:13 م
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انتهاء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة باسطنبول

الجمعة، 16 مارس 2018 08:00 م
انتهاء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة باسطنبول القنصلية العامة المصرية فى اسطنبول





كتب- هاشم الفخرانى
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انتهت منذ قليل عملية التصويت فى اليوم الأول من تصويت المصريين فى اسطنبول ، حيث أغلقت القنصلية العام المصرية فى اسطنبول عملية الاقتراع فى انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 .

وقالت نرمين عفيفى القنصل العام المصرى فى إسطنبول إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المصريين الموجودين فى اسطنبول للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 ، موضحة أن عملية التصويت تتم بسلاسة من دون أى معوقات.

وأضافت "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من مقر القنصلية إن هناك تعاونا من قبل السلطات الأمنية فى تركيا ، مضيفة أنه جرى اتصال هاتفى بينها وبين مسئول الأمن فى المدينة من أجل التنسيق لتأمين البعثة الدبلوماسية فى اسطنبول ، حيث تواجدت عناصر من الشرطة والأمن أمام القنصلية.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي آملاً فى الحصول على ولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.


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