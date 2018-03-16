انتشال جثة شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله بطوخ







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

نجحت قوات الحماية المدنية فى انتشال جثة عبد الحليم عبد العزيز عبد الحليم ، 39 عاما ، والذى كان ينقب عن الآثار أسفل منزله خلسة بالقرية ، فى حضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبيه لمتابعة أعمال الحفر التي تمت على عمق 9م بقرية الدير بمركز ومدينة طوخ.

وكانت اللجنه المشكله من قبل المحافظ برئاسة السكرتير العام المساعد وقوات الأمن والحماية المدنية قد بذلت جهودا كبيرة منذ ليله أمس للبحث عن الجثة وتسليمها لذويه .

يذكر أن اللواء محمود عشماوى عشماوى قد وجه بأن تكون عملية الحفر بالأعمال اليدوية وبدون استخدام المعدات مع تأمين المنازل المجاورة، وأكد عشماوي على ضرورة عدم ممارسة أي أعمال حفر تحت أي مسمى ألا بتصريح من الجهات المختصة وذلك تامينا وحفاطا على أرواح المواطنين.

وتم انتشال الجثة ونقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لإجراء معاينه النيابه العامه والتصريح بالدفن من قبل مديرية الصحة وتسليمها لذويه لإجراء عملية الدفن.