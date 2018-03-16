انتحار ربة منزل لسوء الحالة المعيشية للأسرة فى المنوفية

جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أقدمت ربة منزل على الانتحار بتناولت قرص لحفظ الغلة لسوء الحالة المعيشية، وذلك بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "هـ.ع.ر" 23 سنة ربة منزل ومقيمه مركز تلا، مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص غله، وتوفيت عقب وصولها.
وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها "س.ع.ش" 41 سنة عامل، مقيم بذات العنوان قرر بتناول زوجته قرصا لحفظ الغلة نظراً لصعوبة حياتهم المعيشية والاقتصادية، ونفى الشبهة الجنائية.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1507 إدارى مركز تلا لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
ومن ناحية أخرى لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من علو، بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.
تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات المركزى "أ.م.ح" 22 سنة ربة منزل مقيمة بمدينة السادات دائرة المركز، مصابة بكسر بقاع الجمجمة نزيف من الأنف وكسر بالحوض والعمود الفقرى ونزيف بالمخ، وتوفيت عقب وصولها ادعاء سقوط من علو.
وبالانتقال والفحص وسؤال والدها مقيم بذات العنوان، أفاد أنه استيقظ من نومه على صياح أهالى المنطقة، وإبلاغه بسقوط كريمته من الشباك أرضاً، ما أدى إلى وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.
وبسؤال شهود الواقعة كل من "س.أ" 50 سنة بالمعاش، و"م.ع.ح" 47 سنة بالمعاش مقيمان بذات العقار، قررا بمضمون ما جاء بأقوال والدها، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2002 إدارى مركز السادات لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
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