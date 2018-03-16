انتحار ربة منزل لسوء الحالة المعيشية للأسرة فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أقدمت ربة منزل على الانتحار بتناولت قرص لحفظ الغلة لسوء الحالة المعيشية، وذلك بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "هـ.ع.ر" 23 سنة ربة منزل ومقيمه مركز تلا، مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص غله، وتوفيت عقب وصولها.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها "س.ع.ش" 41 سنة عامل، مقيم بذات العنوان قرر بتناول زوجته قرصا لحفظ الغلة نظراً لصعوبة حياتهم المعيشية والاقتصادية، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1507 إدارى مركز تلا لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.