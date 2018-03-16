اليونيسيف: لدينا خطط لمساعدة 50 ألف شخص يغادرون الغوطة الشرقية

اليونيسيف: لدينا خطط لمساعدة 50 ألف شخص يغادرون الغوطة الشرقيةالجمعة، 16 مارس 2018 12:39 م
مساعدات - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة للتعامل مع 50 ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية بسوريا.
وقالت خلال إفادة أمام الأمم المتحدة بجنيف "نعمل ونخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ، وتغطى خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص"
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة