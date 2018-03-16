اليونيسيف: لدينا خطط لمساعدة 50 ألف شخص يغادرون الغوطة الشرقية







رويترز

قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة للتعامل مع 50 ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية بسوريا.