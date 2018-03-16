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اليونيسيف: لدينا خطط لمساعدة 50 ألف شخص يغادرون الغوطة الشرقية

الجمعة، 16 مارس 2018 12:39 م
اليونيسيف: لدينا خطط لمساعدة 50 ألف شخص يغادرون الغوطة الشرقية مساعدات - أرشيفية





رويترز
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 قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة للتعامل مع 50 ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية بسوريا.

وقالت خلال إفادة أمام الأمم المتحدة بجنيف "نعمل ونخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ، وتغطى خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص"

 
 

 


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