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الجمعة، 16 مارس 2018 03:27 م
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اليونان تستقبل أول زيارة "رسمية" ملكية بريطانية مايو القادم

الجمعة، 16 مارس 2018 02:40 م
اليونان تستقبل أول زيارة "رسمية" ملكية بريطانية مايو القادم الأمير البريطانى تشارلز





أ ش أ
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قبل الأمير البريطانى تشارلز وزوجته كاميلا دعوة من رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبس بافلوبولوس بزيارة رسمية لليونان فى مايو المقبل.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن هذه ستكون المرة الأولى فى التاريخ اليونانى الحديث التى سيكون فيها أفراد العائلة المالكة البريطانية ضيوف رسميين فى البلاد.
وسافرت الملكة إليزابيث الثانية إلى أكثر من 100 دولة، لكنها لم تقم قط بزيارة اليونان، مسقط رأس زوجها، فيليب، دوق أدنبره، كرئيسة للبلاد. 
وكانت المرة الوحيدة التى تطأ فيها إليزابيث أرضًا يونانية فى عام 1950 بدعوة من الملك بول، ابن عم الأمير فيليب، ولكنها كانتغير رسمية ،وذلك كان قبل أن تصبح العاهلة البريطانية.


ووفقًا للمؤرخ الملكى هوجو فيكرز، يرجع ذلك إلى الأحداث التاريخية المشحونة فى اليونان، والتى أثرت على أسرة الأمير فيليب المباشرة.
وقال فيكرز "الأمير فيليب لا يحب اليونان، لأنهم أخضعوا والده الأمير أندرو للمحاكمة، وربما تم إعدامه فى عام 1922، واضطر الجميع آنذاك إلى الفرار".


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