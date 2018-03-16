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اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح معسكر تدريب الأئمة ويلقى خطبة الجمعة بشرم الشيخ

الجمعة، 16 مارس 2018 01:00 ص
اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح معسكر تدريب الأئمة ويلقى خطبة الجمعة بشرم الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتبت – فايزة مرسال
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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات معسكر تدريب الأئمة الفوج السادس عشر والمقرر إقامته بالمدينة الشبابية، والذى يستمر حتى الأحد المقبل.

 

ويأتى إطلاق المعسكر التدريبى للأئمة فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تنظمها وزارة الأوقاف خلال العام الجارى.

 

ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ثم يعقبها لقاء موسع مع الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء.

 

ويتناول وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة موضوع "البر والوفاء"، الذى حددته الوزارة فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

 

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكرى وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوى مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 

كما تنظم وزارة الأوقاف بعد صلاة الجمعة، 27 ندوة بالمساجد الكبرى فى كل محافظات الجمهورية، عن ترشيد المياه، فى إطار التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والزراعة، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بينها لترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها، ويحاضر فى تلك المحاضرات ممثلون من وزارات الأوقاف والموارد المائية والري والزراعة وتتناول رؤى الإسلام للحفاظ على المياه كضرورة قومية ودينية وتعاون الجهات الرسمية وغير الرسمية لتأصيل هذا الشعور.


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