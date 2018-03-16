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اليوم.. ندوة ثقافية لكلية التربية الرياضية بسوهاج للتوعية السياسية

الجمعة، 16 مارس 2018 10:46 م
اليوم.. ندوة ثقافية لكلية التربية الرياضية بسوهاج للتوعية السياسية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج





سوهاج محمود مقبول
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تنظم كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج اليوم السبت الموافق 17مارس 2018، ندوة ثقافية سياسية بعنوان "شارك فى صناعة مستقبل مصر"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، سيحاضر فيها الدكتور على مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة .
 
ومن جانبه أشار الدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية إلى أن الندوة تتقدمها مسيرة طلابية تحت شعار "نعم لمستقبل  أفضل"، الساعة الحادية عشر صباحاً من أمام الملاعب بالمدينة الجامعية طالبات مروراً بالجامعة ومبنى المحافظة ومديرية الأمن.
 
 

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