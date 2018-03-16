video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 06:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. عمومية نقابة الأطباء تبحث آليات دعم أعضائها فى المستشفيات

الجمعة، 16 مارس 2018 05:00 ص
اليوم.. عمومية نقابة الأطباء تبحث آليات دعم أعضائها فى المستشفيات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء - أرشيفية





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

تعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، ظهر اليوم الجمعة، بدار الحكمة، وذلك لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، وبحث تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر وآليات دعمه والتضامن معه، والتعسف والحملات المتكررة ضد الأطباء فى المستشفيات، بجانب عقد حفل الخريجين الجدد، على أن يبدأ تسجيل الأسماء فى العاشرة صباحا ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية الواحدة ظهرا.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إجراء مسح مجانى للأطباء لفيروس (C)، على هامش الجمعية العمومية، يستمر من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، والإعلان عن نتيجة التحليل بعد ساعة واحدة من أخذ العينة.

كما سيتم فتح باب تسجيل أسماء الأطباء الراغبين فى الحصول على تمويل سيارات بالتقسيط من النقابة، وذلك بحد أقصي 200 ألف جنيه، وبفائدة 8% سنوياً فقط، على ان يتم  السداد خلال مده أقصاها 5 سنوات، على أن يتم الاتصال بالأطباء لاستكمال إجراءات التعاقد معهم فى موعد لاحق، بعد إنتهاء العمومية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء تنشر تقرير ميزانية النقابة عن عام 2017 تمهيدا لعمومية الجمعة

نقابة الأطباء: زيارة الأعضاء فوق الـ 60 عاما للمتاحف الأثرية مجانا

مجلس نقابة الأطباء يزور مستشفى منشية البكرى العام

نقابة الاطباء

عمومية الاطباء

قرض نقابة الاطباء

تمويل السيارات للاطباء




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة