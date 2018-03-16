اليوم.. عمومية نقابة الأطباء تبحث آليات دعم أعضائها فى المستشفيات







كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، ظهر اليوم الجمعة، بدار الحكمة، وذلك لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، وبحث تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر وآليات دعمه والتضامن معه، والتعسف والحملات المتكررة ضد الأطباء فى المستشفيات، بجانب عقد حفل الخريجين الجدد، على أن يبدأ تسجيل الأسماء فى العاشرة صباحا ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية الواحدة ظهرا.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إجراء مسح مجانى للأطباء لفيروس (C)، على هامش الجمعية العمومية، يستمر من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، والإعلان عن نتيجة التحليل بعد ساعة واحدة من أخذ العينة.

كما سيتم فتح باب تسجيل أسماء الأطباء الراغبين فى الحصول على تمويل سيارات بالتقسيط من النقابة، وذلك بحد أقصي 200 ألف جنيه، وبفائدة 8% سنوياً فقط، على ان يتم السداد خلال مده أقصاها 5 سنوات، على أن يتم الاتصال بالأطباء لاستكمال إجراءات التعاقد معهم فى موعد لاحق، بعد إنتهاء العمومية.