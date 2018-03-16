اليوم.. الاحتفالات تتواصل بالأقصر فى ختام تنصيبها عاصمة الثقافة العربية

اليوم.. الاحتفالات تتواصل بالأقصر فى ختام تنصيبها عاصمة الثقافة العربيةالجمعة، 16 مارس 2018 07:00 ص
الأقصر عاصمة الثقافة
الأقصر - أحمد مرعى
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تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثانى لختام تنصيب الأقصر عاصمة الثقافة العربية.
وتشمل الفعاليات تقديم فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية عروضها بميدان كنتاكى، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية عروضها بميدان التجارة، وفرقة الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى بالعبارة النهرية للأهالى، وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بساحة أبو الحجاج.
وفى الرابعة والنصف تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضا بنجع بدران، وفرقة التذوق للفنون بإسنا، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية بأرمنت، وفرقة قنا للفنون الشعبية بالطود.
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