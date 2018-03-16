اليوم.. استكمال فعاليات منتدى الأكاديمية العربية للتعليم الفنى لإظهار مهارات الشباب

الإسكندرية - هناء أبو العز

تستكمل الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى والتكنولوجيا، صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفنى الخميس بالتعاون مع وزارات ‏التربية التعليم والإنتاج الحربى والتعليم العالى، وفعاليات ‎مسابقة "شباب مصر الأولى للمهارات" التى ‏ينظمها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لأول مرة فى مصر، بالتعاون مع وزارات التعليم ‏والتعليم الفنى، والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة، والتعليم العالى.‏

حضر الافتتاحية، فى اليوم الأول الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عصام البكل عميد مجمع الصناعة .

وتهدف المسابقة إلى فتح المجال للشباب المصرى لإنتقاء أفضل الكفاءات، وفتح مجال التوظيف لهم من ‏خلال الشركات المساهمة والراعية على هامش المنتدى السنوى للأكاديمية العربية للتعليم الفني، وأن تكون ‏المسابقة مستقبلًا مرجعية للمهارات والخبرات، تمهيدًا لمشاركة الفائزين فى المسابقة المحلية فى المسابقة ‏العالمية‎ WOLRD SKILLS، المقررعقدها ٢٠١٩ فى روسيا‎.‎

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وصرح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتورإسماعيل عبد ‏الغفار إسماعيل فرج فى كلمته التى نقلها نيابة عنه الدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية بأن المسابقة تقوم بتجميع الشباب ورجال الصناعة والتعليم فى حدث واحد، حيث من ‏المقرر مشاركة الشباب المصريين من المدارس والمعاهد الفنية، والشركات الصغيرة، بجانب رواد الأعمال ‏فى مسابقة مصر الأولى للمهارات فى 17 مجالاً وتحديًا على سبيل المثال "الإنسان الآلي- تطبيقات الويب- ‏تطبيقات المحمول- اللحام- الطهي- صناعة الحلي- التركيبات الميكانيكية- تصفيف الشعر- النجارة- المهارات ‏الحرة .‎

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وأوضح عبد الغفار مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات تقام ضمن فعاليات منتدى الأكاديمية العربية ‏الثالث للتعليم الفني، والذى عقد العام الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف عرض ‏الشباب مواهبهم الفنية، للحصول على عدة جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على جائزة مالية قدرها ‏‏5000 جنيهًا، والمركز الثانى 3000 جنيهًا، والثالث 2000 جنيهًا، فيما تقام فعاليات المنتدى والمسابقة ‏بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة الأسكندرية، والتى تعمل على توفير ‏المعدات والعدد والخامات، بالإضافة إلى توفير الإقامة والوجبات والمواصلات.يشار إلى أن المسابقة ‏العالمية‎ WOLRD SKILLS، تأسست عام 1955 بإسبانيا وتضم 75 دولة على مستوى العالم من بينهم ‏مصر‎.‎