اليوم.. استكمال فعاليات منتدى الأكاديمية العربية للتعليم الفنى لإظهار مهارات الشباب

اليوم.. استكمال فعاليات منتدى الأكاديمية العربية للتعليم الفنى لإظهار مهارات الشبابالجمعة، 16 مارس 2018 05:00 ص
الإسكندرية - هناء أبو العز
تستكمل الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى والتكنولوجيا، صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفنى الخميس بالتعاون مع وزارات التربية التعليم والإنتاج الحربى والتعليم العالى، وفعاليات مسابقة "شباب مصر الأولى للمهارات" التى ينظمها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لأول مرة فى مصر، بالتعاون مع وزارات التعليم والتعليم الفنى، والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة، والتعليم العالى.
حضر الافتتاحية، فى اليوم الأول الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عصام البكل عميد مجمع الصناعة .
وتهدف المسابقة إلى فتح المجال للشباب المصرى لإنتقاء أفضل الكفاءات، وفتح مجال التوظيف لهم من خلال الشركات المساهمة والراعية على هامش المنتدى السنوى للأكاديمية العربية للتعليم الفني، وأن تكون المسابقة مستقبلًا مرجعية للمهارات والخبرات، تمهيدًا لمشاركة الفائزين فى المسابقة المحلية فى المسابقة العالمية WOLRD SKILLS، المقررعقدها ٢٠١٩ فى روسيا.
وصرح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج فى كلمته التى نقلها نيابة عنه الدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية بأن المسابقة تقوم بتجميع الشباب ورجال الصناعة والتعليم فى حدث واحد، حيث من المقرر مشاركة الشباب المصريين من المدارس والمعاهد الفنية، والشركات الصغيرة، بجانب رواد الأعمال فى مسابقة مصر الأولى للمهارات فى 17 مجالاً وتحديًا على سبيل المثال "الإنسان الآلي- تطبيقات الويب- تطبيقات المحمول- اللحام- الطهي- صناعة الحلي- التركيبات الميكانيكية- تصفيف الشعر- النجارة- المهارات الحرة .
وأوضح عبد الغفار مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات تقام ضمن فعاليات منتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفني، والذى عقد العام الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف عرض الشباب مواهبهم الفنية، للحصول على عدة جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جنيهًا، والمركز الثانى 3000 جنيهًا، والثالث 2000 جنيهًا، فيما تقام فعاليات المنتدى والمسابقة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة الأسكندرية، والتى تعمل على توفير المعدات والعدد والخامات، بالإضافة إلى توفير الإقامة والوجبات والمواصلات.يشار إلى أن المسابقة العالمية WOLRD SKILLS، تأسست عام 1955 بإسبانيا وتضم 75 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر.
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