اليمن: مقتل 90 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى







أ ش أ

لقى نحو 90 من ميليشيات الحوثى مصرعهم، فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى لليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية، اليوم الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت مقاتلات التحالف العربى، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعًا لميليشيات الحوثى، المدعومة من إيران، فى مديريات باجل والجراحى والتحيتا، بجبهة الساحل الغربى لليمن.