video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: مقتل 90 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى

الجمعة، 16 مارس 2018 10:59 ص
اليمن: مقتل 90 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى قصف جوى فى اليمن - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

لقى نحو 90 من ميليشيات الحوثى مصرعهم، فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى لليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية، اليوم الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت مقاتلات التحالف العربى، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعًا لميليشيات الحوثى، المدعومة من إيران، فى مديريات باجل والجراحى والتحيتا، بجبهة الساحل الغربى لليمن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قتلى وجرحى من الحوثيين جراء قصف مدفعى للجيش اليمنى بصنعاء

التحالف العربى يقصف مواقع حوثية عسكرية فى الساحل الغربى اليمنى

التحالف العربى يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية للحوثيين بجبهة الساحل الغربى

مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع مليشيا الحوثى فى صرواح اليمنية

رويترز تزعم بدء محادثات بين التحالف العربى والحوثيين فى سلطنة عمان

اخبار عربية

اليمن

الحوثيين

التحالف العربى

مكافحة الارهاب

اخبار العرب

الحرب فى اليمن

اخبار اليمن




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة