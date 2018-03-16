اليابان تسمح للطائرات التجارية بدون طيار بتسليم الطرود البريدية بالمناطق النائية

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تبدأ اليابان فى السماح للطائرات التجارية بدون طيار بتسليم الطرود البريدية فى المناطق النائية هذا الصيف ، ومن المقرر أن يتم تشغيلها فى المناطق الحضرية فى غضون سنوات قليلة.

وذكرت صحيفة نيكاى اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستراجع معايير الفحص بموجب قانون الطيران، للسماح للطائرات بدون طيار بالتحليق بعيداً عن خط رؤية المشغل فى الجزر والمناطق الجبلية البعيدة ، لتسريع الاستخدام التجارى.

وبموجب الخطة، سيطلب من الشركات والأفراد تحديد مناطق رحلاتهم وتشغيل الطائرات فى مكان آمن وعلى سرعة وارتفاع معين، فيما لن يُسمح للمشغلين بالتحليق فوق رؤوس الناس ، كما سيتعين عليهم تجنب الطائرات والأشجار، وتعتزم الحكومة أن تطلب من مراكز الإطلاق تحميل وتفريغ الطرود وإنشاء قواعد لمنع تحميل الطائرات بحمولات زائدة.