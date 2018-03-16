اليابان تسمح للطائرات التجارية بدون طيار بتسليم الطرود البريدية بالمناطق النائية

اليابان تسمح للطائرات التجارية بدون طيار بتسليم الطرود البريدية بالمناطق النائيةالجمعة، 16 مارس 2018 03:13 م
طائرة بدون طيار - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تبدأ اليابان فى السماح للطائرات التجارية بدون طيار بتسليم الطرود البريدية فى المناطق النائية هذا الصيف ، ومن المقرر أن يتم تشغيلها فى المناطق الحضرية فى غضون سنوات قليلة.
وذكرت صحيفة نيكاى اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستراجع معايير الفحص بموجب قانون الطيران، للسماح للطائرات بدون طيار بالتحليق بعيداً عن خط رؤية المشغل فى الجزر والمناطق الجبلية البعيدة ، لتسريع الاستخدام التجارى.
وبموجب الخطة، سيطلب من الشركات والأفراد تحديد مناطق رحلاتهم وتشغيل الطائرات فى مكان آمن وعلى سرعة وارتفاع معين، فيما لن يُسمح للمشغلين بالتحليق فوق رؤوس الناس ، كما سيتعين عليهم تجنب الطائرات والأشجار، وتعتزم الحكومة أن تطلب من مراكز الإطلاق تحميل وتفريغ الطرود وإنشاء قواعد لمنع تحميل الطائرات بحمولات زائدة.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة