الوفود الأفريقية المشاركة بمعسكر الشباب الأفريقى تغادر إلى الأقصر







كتب محمد طنطاوى

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، إجراءات سفر وفود الدول الأفريقية المشاركة في فعاليات معسكر الشباب الأفريقي، والذي يضم شبابا من دول حوض النيل ووسط وغرب أفريقيا، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالأقصر على مدار 6 أيام، ابتداء من اليوم الجمعة.

ووصلت خلال الساعات القليلة الماضية وفود دول إثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب السودان وكينيا وغانا والكاميرون ونيجيريا للمشاركة في فعاليات المعسكر، والذي يهدف إلى تبادل الثقافات بين الشباب الأفارقة وتعزيز الصداقات بينهم، وإتاحة مساحة نشاط لشباب القارة السمراء للتعبير عن هويتهم.

وخصصت سلطات المطار فرقا من العلاقات العامة لاستقبال وسفر الضيوف الأفارقة المشاركين في الفعاليات، وتمت استضافتهم بإحدى صالات الترانزيت لحين إتمام إجراءات سفرهم على متن رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى الأقصر.