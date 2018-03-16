النيابة تصرح بدفن طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين







كتب أحمد الجعفرى

صرحت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، توفى أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بعدما صدمه أحد القطارات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بمصرع طفل أثناء عبوره السكة الحديد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء عودته من المدرسة وعبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.