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الملكة إليزابيث تمنح الموافقة الرسمية على زواج هارى وماركل

الجمعة، 16 مارس 2018 02:30 م
الملكة إليزابيث تمنح الموافقة الرسمية على زواج هارى وماركل الملكة إليزابيث





رويترز
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 أعطت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الإذن الرسمى لزواج حفيدها "الحبيب" الأمير هارى من خطيبته الأمريكية ميجان ماركل.

وأكدت الملكة، فى رسالة إلى المجلس الخاص الذى يقدم المشورة لمن يجلس على العرش والمؤلف من سياسيين وقضاة وأساقفة كبار، موافقتها على زواج هارى، الخامس فى ترتيب ولاية العرش، وماركل، نجمة المسلسل التلفزيونى الدرامى الأمريكى (سوتس).

وجاء فى الرسالة التى يعود تاريخها ليوم الأربعاء "أعلن موافقتى على عقد الزواج بين حفيدى الحبيب الأمير هنرى تشارلز ألبرت ديفيد أمير ويلز وريتشيل ميجان ماركل".

ويجب أن يحظى قران هارى وميركل بموافقة الملكة، وهو ما ينطبق على أول ستة فى ترتيب ولاية العرش البريطانى، وذلك بموجب ملحق أضيف فى 2013 لقانون التاج والذى حل محل قانون قديم يعود إلى القرن الثامن عشر.

والموافقة الرسمية من الملكة إجراء شكلى لأنها كانت عبرت بالفعل فى بيان عن مدى سعادتها من أجلهما وقالت إنها ستحضر حفل الزفاف فى مقر إقامتها فى قلعة وندسور غربى لندن يوم 19 مايو.

كما دعت الملكة ماركل لإمضاء عيد الميلاد مع الأسرة الملكية فى ضيعة ساندرينجهام بشرق انجلترا.


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