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"المصريين الأحرار" بالبحيرة تواصل اجتماعاتها استعداد للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:55 ص
"المصريين الأحرار" بالبحيرة تواصل اجتماعاتها استعداد للانتخابات الرئاسية جانب من المؤتمر





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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عقد حزب المصريين الأحرار بالبحيرة برئاسة صلاح البنا أمين عام المحافظة بحضور أحمد حمودة أمين تنظيم حزب المصريين اجتماعا موسعا لكل من أمانة التدريب والتثقيف السياسى وأمانة الشباب وأمانة المراة ولجنة التنمية المجتمعية وأمناء المراكز والأقسام لمتابعة فاعليات حملة "طرق الأبواب" التى أطلقها الحزب.
 
وتم تفعيل ورش عمل مع أمناء المراكز والأقسام لوضع خطه العمل خلال الفترة القادمة.
 
 وأكد أمين التنظيم على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية ، كما حث علي ضرورة كثافة الحضور للجان الاقتراع لإفساد المخططات المدبرة والمسبقة من قبل المنظمات الخارجية والصحف الأجنبية والتى تستهدف التشكيك فى العملية الانتخابية قبل بدءها.
 
كما أكد أمين التنظيم أيضا على النزول بكل قوة إلى الشارع وسط المواطنين لتحفيز المشاركة بالانتخابات بالتنسيق مع هانى مهنا أمين لجنه التدريب والتثقيف السياسى و على حربى أمين الشباب و سماح عبده أمينة المرأة وعمر الخولى أمين لجنة التنمية المجتمعيه بالمحافظة بحملتى "دافع عن بلدك ومن حقك تعرف" التي تجوب مراكز وأقسام وأحياء المحافظة بالكامل .
 
وتم التأكبد على النزول إلى الشارع وحث وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية وتوزيع " فلايرز "  دافع عن بلدك عليهم جميعا وعرض إنجازات الرئيس.
 
وقال " أحمد حمودة " فى تصريح لليوم السابع إن التحركات تاتي وفق استراتيجية عمل الحزب والتواصل مع الشارع وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ومتابعة صلاح البنا امين الحزب بالبحيرة.
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