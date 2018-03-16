المصريون فى الخارج يواصلون إبهار العالم بالاحتشاد أمام الصناديق.. صور

المصريون فى الخارج يواصلون إبهار العالم بالاحتشاد أمام الصناديق.. صورالجمعة، 16 مارس 2018 02:00 م
المصريين بالخارج
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق
توافد الآلاف من المصريين من أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمام صناديق الانتخابات الرئاسية بالسفارات والقنصليات المختلفة، حيث ردد المصريون العديد من الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الهتافات التى تشجع المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الناخبيين
سيدات مصر بالخارج
كل الأعمار أما صناديق الاقتراع
وكانت سفارات مصر بجميع الدول فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين فى الخارج، للتصويت فى انتخابات الرئاسة، التى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى والمرشح موسى مصطفى موسى.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة