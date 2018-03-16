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الجمعة، 16 مارس 2018 02:07 م
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المصريون فى الخارج يواصلون إبهار العالم بالاحتشاد أمام الصناديق.. صور

الجمعة، 16 مارس 2018 02:00 م
المصريون فى الخارج يواصلون إبهار العالم بالاحتشاد أمام الصناديق.. صور المصريين بالخارج





كتب محمد أبو عوض
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توافد الآلاف من المصريين من أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمام صناديق الانتخابات الرئاسية بالسفارات والقنصليات المختلفة، حيث ردد المصريون العديد من الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الهتافات التى تشجع المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

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جانب من الحضور 

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جانب من الحضور 
 
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جانب من الناخبيين 
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سيدات مصر بالخارج 
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كل الأعمار أما صناديق الاقتراع 
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وكانت سفارات مصر بجميع الدول فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين فى الخارج، للتصويت فى انتخابات الرئاسة، التى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى والمرشح موسى مصطفى موسى.

 


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