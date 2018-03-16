المصريون بالسويد يدلون بأصواتهم رغم برودة الجو







كتب أحمد علوى

أدلى المصريون فى السويد بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، رغم برودة الجو، إذ وصلت درجات الحرارة اليوم فى ستوكهولم إلى – 3 تحت الصفر.

ونشرت إحدى المصريات المشاركات فى الانتخابات صورة تظهر الصقيع وأكدت أنه لن يمنعها من الذهاب للتصويت فى الانتخابات. ووضعت لافتة وسط الثلج كتبت عليها "السيسى رئيسى 2018".

وكانت السفارات والقنصليات المصرية قد فتحت أبوابها صباح اليوم الجمعة، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والتى يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على ولاية رئاسية ثانية، مع المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.