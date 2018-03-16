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"المرور" تشرف على 3 مراحل لربط محطة كهرباء هضبة الأهرام بـ"فيصل"

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
"المرور" تشرف على 3 مراحل لربط محطة كهرباء هضبة الأهرام بـ"فيصل" محطات كهرباء - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أجرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، تحويلات بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند تقاطعه مع الطريق الدائرى، وذلك لمد كابلات كهرباء جهد 66 كيلو فولت تستهدف ربط محطات هضبة الأهرام بمحطة محولات فيصل، مع تنفيذ أعمال حفر لمدة يومين مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور بالتنسيق مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء منطقة القاهرة – قطاع مشروعات الجهد العالى، ستنفذ مد كابلات بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، على 3 مراحل:

المرحلة الأولى تشمل استقطاع 5 أمتار من عرض الطريق فى الجانب الأيمن بالاتجاه القادم من محطة تحصيل الرسوم باتجاه الرماية، مع تحريك الحاجز الخرسانى الأوسط ليقسم باقى عرض الاتجاهين "10 أمتار" لتسيير حركة السيارات بواقع 5 أمتار لكل اتجاه.

المرحلة الثانية تشمل استقطاع 5 أمتار من منتصف الطريق فى الاتجاهين، لتنفيذ الأعمال مع تسيير الحركة على الجانب الأيمن لكلا الاتجاهين.

المرحلة الثالثة تشمل استقطاع 5 أمتار من عرض الطريق فى الجانب الأيمن من الاتجاه القادم من ميدان لبنان باتجاه محطة تحصيل الرسوم، مع تحريك الجانب الخرسانى لينقسم إلى اتجاهين لتسيير حركة السيارات.

وأوضح المصدر الأمنى أن هذه الأعمال تستغرق يومين بعد منتصف الليل وحتى صباح غدا السبت  وتنسق الشركة المنفذة للإصلاحات، مع إدارة المرور، فى وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية، والطواحين الهوائية والعلامات والحواجز الحديدية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمواجهة أي كثافات مرورية وتيسير الحركة.


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