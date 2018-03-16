المرصد: مئات العائلات تغادر مدينة عفرين باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومة

المرصد: مئات العائلات تغادر مدينة عفرين باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومةالجمعة، 16 مارس 2018 09:04 ص
عفرين
رويترز
إضافة تعليق
أكد المرصد السورى، اليوم الجمعة أن مئات العائلات غادرت أثناء الليل مع قصف القوات التركية مدينة عفرين باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومة.
وأعلن متحدث باسم (قوات حماية الشعب) الكردية السورية، الخميس، أن القصف التركى لمدينة عفرين أدى إلى تشريد 10آلاف شخص فى غضون يومين فقط.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح أن القصف التركى باستخدام الطائرات والمدفعية ضد سكان عفرين مازال مستمرا دون توقف وأجبر عشرة آلاف شخص - حتى الآن - على مغادرة منازلهم فى غضون يومين.
كانت حكومة تركيا قد انتقدت بشدة مشروع قرار غير ملزم صدر عن البرلمان الأوروبى يدعو القوات التركية إلى وقف حملتها العسكرية فى عفرين التى بدأت فى العشرين من يناير الماضى وطالبها أيضا بسحب قواتها من المدينة.
إضافة تعليق
الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة