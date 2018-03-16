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المرصد: مئات العائلات تغادر مدينة عفرين باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومة

الجمعة، 16 مارس 2018 09:04 ص
المرصد: مئات العائلات تغادر مدينة عفرين باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومة عفرين





رويترز
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أكد المرصد السورى، اليوم الجمعة أن مئات العائلات غادرت أثناء الليل مع قصف القوات التركية مدينة عفرين باتجاه قرى خاضعة لسيطرة الحكومة.

وأعلن متحدث باسم (قوات حماية الشعب) الكردية السورية، الخميس، أن القصف التركى لمدينة عفرين أدى إلى تشريد 10آلاف شخص فى غضون يومين فقط.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح أن القصف التركى باستخدام الطائرات والمدفعية ضد سكان عفرين مازال مستمرا دون توقف وأجبر عشرة آلاف شخص - حتى الآن - على مغادرة منازلهم فى غضون يومين.

كانت حكومة تركيا قد انتقدت بشدة مشروع قرار غير ملزم صدر عن البرلمان الأوروبى يدعو القوات التركية إلى وقف حملتها العسكرية فى عفرين التى بدأت فى العشرين من يناير الماضى وطالبها أيضا بسحب قواتها من المدينة.


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