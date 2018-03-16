المتحدث باسم الخارجية: رئيس تحرير راديو ألمانيا تشيد بالعملية الانتخابية

المتحدث باسم الخارجية: رئيس تحرير راديو ألمانيا تشيد بالعملية الانتخابيةالجمعة، 16 مارس 2018 08:13 م
رئيس تحرير راديو ألمانيا تشاهد العملية الإنتخابية
كتب هيثم سلامة
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نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صور زيارة رئيس تحريرراديو ألمانيا وإطلاعها على عملية إدلاء أبناء الجالية المصرية بأصواتهم فى الانتخابات بمقر السفارة المصرية ببرلين.
رئيس تحرير راديو ألمانيا تشاهد العملية الانتخابية في مقر السفارة المصرية ببرلين وتشيد بها pic.twitter.com/uwwkhFLZyu— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) ١٦ مارس، ٢٠١٨
وكتب المستشار أحمد أبو زيد، فى تغريده له معلقاً على الصور، :" رئيس تحرير راديو ألمانيا تشاهد العملية الانتخابية في مقر السفارة المصرية ببرلين وتشيد بها".
المصريون فى السفارة المصرية ببرلين
جانب آخر من الزيارة
رئيس تحرير راديو ألمانيا
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