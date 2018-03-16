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الجمعة، 16 مارس 2018 12:16 م
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المبعوث الأمريكى السابق لكوريا الشمالية يحث بيونج يانج على إطلاق سراح أمريكيين

الجمعة، 16 مارس 2018 11:02 ص
المبعوث الأمريكى السابق لكوريا الشمالية يحث بيونج يانج على إطلاق سراح أمريكيين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون





واشنطن (رويترز)
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قال المبعوث الأمريكى السابق لكوريا الشمالية إنه حث بيونج يانج على إرسال إشارة إيجابية بإطلاق سراح 3 سجناء أمريكيين قبل قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون.

وفى مقابلة مع شبكة (CNN) قال جوزيف يون، الذى أعلن تقاعده من عمله فى وزارة الخارجية فى نهاية فبراير الماضى، إنه حث المسئولين فى كوريا الشمالية على الاستجابة لإعلان ترامب بأنه سيجتمع مع كيم. ولم يعلن موعد أو مكان إجراء المحادثات برغم أنها من المتوقع أن تجرى فى أواخر مايو.

وقال يون إنه نقل الرسالة خلال محادثات مع مسئولى كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب الأسبوع الماضى أنه يرغب فى لقاء كيم.

وقال يون لسى.إن.إن "تحدثت مع المسؤولين فى كوريا الشمالية ونقلت لهم رسالة بأن هذه فرصة رائعة للجانبين وينبغى أن يتجاوبوا معها".

ويون المولود فى كوريا الجنوبية مناصر قوى للحوار مع بيونج يانج، وقاد الاتصالات مع كوريا الشمالية فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016.

وعبر عن أمله فى أن تفتح القمة المجال لمزيد من المحادثات لتهدئة المخاوف الأمريكية بشأن برنامج كوريا الشمالية النووى.

 


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