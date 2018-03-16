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خالد صلاح
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اللجنة التحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين تعقد أولى اجتماعاتها اليوم

الجمعة، 16 مارس 2018 09:39 ص
اللجنة التحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين تعقد أولى اجتماعاتها اليوم حوار الكوريتين - أرشيفية





أ ش أ
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تعقد اللجنة التحضيرية لمحادثات القمة بين الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أول اجتماع لها اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن اللجنة التحضيرية ستبدأ استعداداتها لإجراء محادثات القمة بين الكوريتين بعقد أول اجتماع لها برئاسة رئيس اللجنة إيم جونج سوك، رئيس سكرتارية المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى.

ومن المنتظر أن يشارك فى الاجتماع الأمين العام للجنة ووزير الوحدة جو ميونج جيون، ومستشار الأمن الوطنى للمكتب الرئاسى جونج وى يونج، ووزيرة الخارجية كانج كيونج هوا، ووزير الدفاع سونج يونج مو، ورئيس وكالة الاستخبارات سوه هون، ومدير مكتب تنسيق السياسات الحكومية هونج نام كى، وستجرى اللجنة الاستعدادات اللازمة بهدف توصل الكوريتين إلى اتفاق عملى لتحسين العلاقات خلال القمة بينهما وستتولى اللجنة مسئولية التفاوض مع كوريا الشمالية.


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