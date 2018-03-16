الكونجرس يقر مشروع قانون يمنع المساهمة بإعمار المناطق الخاضعة للجيش السورى

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أقرت لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، الكونجرس، مشروع قانون يمنع تسليم أى مساعدات تتعلق بإعادة إعمار سوريا إلى المناطقة الخاضعة لقوات الجيش السورى.

وقال إليوت أنجل، كبير الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكى - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - "إن الولايات المتحدة تتعاطف مع الأزمة الإنسانية للسوريين الذين يعشون فى مناطق مدمرة، ونحن أكبر دولة مانحة للمساعدات الطارئة، لكننا لن نكون مسئولين عن إعادة اعمار المناطق التى يسيطر عليها الجيش السورى".