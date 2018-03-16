الكنيسة المصرية بالكويت توفر أتوبيسات لنقل الناخبين إلى السفارة

الكنيسة المصرية بالكويت توفر أتوبيسات لنقل الناخبين إلى السفارةالجمعة، 16 مارس 2018 01:24 م
المصريون فى الكويت
كتب محمود راغب
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ضمن ترتيبات حشد المصريين فى الكويت، وبعد التنسيق مع نيافة القمص بيجول، احتشد أعداد كبيرة من المصلين فى انتظار الانتهاء من القداس صباح اليوم بكنيسة مارمرقس في محافظة حولى بدولة الكويت، وذلك للذهاب لسفارة جمهورية مصر العربية هناك .
وقال حزقيال عايدى مسئول التنظيم بالكنيسة، أن المسيحيين من رواد الكنيسة وغيرهم حجزوا مكان داخل الباصات المعدة لنقلهم من الكنيسة للسفارة المصرية مجانا، وجارى عمل الترتيبات اللازمة فى هذا الشأن .
وقال علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين فى الخارج، أن الكنيسة المصرية فى الكويت جزء من نسيج الوطن، وأنهم بذلك يضربون المثل بوحدتهم الوطنية، وتكاتف الجميع من أجل ممارسة وأداء الصوت الانتخابى فى السفارة المصرية.
انتخابات المصريون فى الكويت
الكنيسة المصرية بالكويت توفر أتوبيسات للناخبين
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