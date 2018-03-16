الكنيسة القبطية: مطران المنيا يتعافى ويعود لعمله غدًا بعد وعكة صحية

الكنيسة القبطية: مطران المنيا يتعافى ويعود لعمله غدًا بعد وعكة صحيةالجمعة، 16 مارس 2018 11:12 م
الأنبا مكاريوس
سارة علام
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كشف الأنبا مكاريوس الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، تفاصيل الحالة الصحية، للأنبا أرسانيوس، مطران المنيا.
وقال الأنبا مكاريوس، فى بيانه له، إن مطران المنيا قد تعرض لارتفاع فى درجة الحرارة، نتج عنه بعض المضاعفات، ونقل على أثره إلى مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، حيث أجريت له الأشعات والتحاليل اللازمة، وعرضه على عدد من الأطباء المتخصصين.
وأضاف الأنبا مكاريوس فى بيان أن مطران المنيا تلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى المطرانية غدا، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يتابع الحالة الصحية للأنبا أرسانيوس باهتمام.
فى سياق أخر، صلى اليوم القمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالأسكندرية القداس الإلهى بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ومعه رحلة من شعب الأسكندرية، شارك فى القداس القس أبرآم إميل سكرتير مجلس كهنة الأسكندرية، والقى القمص رويس عظة القداس عن الارتباط بالسماء.
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