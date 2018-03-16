video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة القبطية: مطران المنيا يتعافى ويعود لعمله غدًا بعد وعكة صحية

الجمعة، 16 مارس 2018 11:12 م
الكنيسة القبطية: مطران المنيا يتعافى ويعود لعمله غدًا بعد وعكة صحية الأنبا مكاريوس





سارة علام
إضافة تعليق

كشف الأنبا مكاريوس الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، تفاصيل الحالة الصحية، للأنبا أرسانيوس، مطران المنيا.
 
وقال الأنبا مكاريوس، فى بيانه له، إن مطران المنيا قد تعرض لارتفاع فى درجة الحرارة، نتج عنه بعض المضاعفات، ونقل على أثره إلى مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، حيث أجريت له الأشعات والتحاليل اللازمة، وعرضه على عدد من الأطباء المتخصصين.
 
وأضاف الأنبا مكاريوس فى بيان أن مطران المنيا تلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى المطرانية غدا، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يتابع الحالة الصحية للأنبا أرسانيوس باهتمام.
 
فى سياق أخر، صلى اليوم القمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالأسكندرية القداس الإلهى بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ومعه رحلة من شعب الأسكندرية، شارك فى القداس القس أبرآم إميل سكرتير مجلس كهنة الأسكندرية، والقى القمص رويس عظة القداس عن الارتباط بالسماء.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

على عبد العال ونواب وقيادات الكنيسة يشاركون فى عزاء والدة النائب عماد جاد

مطران المنيا

الكنيسة

الانبا ارسانيوس




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة