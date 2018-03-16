الكرملين: روسيا قد تعلن عن إجراءات ضد بريطانيا "فى أى لحظة"الجمعة، 16 مارس 2018 12:48 م
المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (رويترز)
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قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، إن روسيا قد تعلن إجراءات للرد على بريطانيا "فى أى لحظة" فى نزاع دبلوماسى فجره تسميم عميل مزدوج سابق.
وقال بيسكوف للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف "يمكنكم توقع ذلك فى أى لحظة".
وقالت موسكو فى وقت سابق اليوم إنها قد تطرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بطرد 23 روسيا.
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