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الكرملين: التشكيك فى بوتين بقضية تسميم الجاسوس الروسى أمر "لا يغتفر"

الجمعة، 16 مارس 2018 03:00 م
الكرملين: التشكيك فى بوتين بقضية تسميم الجاسوس الروسى أمر "لا يغتفر" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





محسن البديوى - أ ف ب
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صرح الكرملين الجمعة، أن تسمية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شخصيا على أنه المسئول عن تسميم جاسوس روسى سابق فى إنجلترا كما فعل وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، أمر "لا يغتفر".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف فى تصريحات نلقتها وكالات الأنباء الروسية إن "أى ذكر أو إشارة إلى رئيسنا لا يمكن إلا أن تكون صدمة وأمرا لا يغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، قد شنت هجوماً حاداً على روسيا، متهمة إياها رسمياً بالوقوف وراء تسميم الجاسوس البريطانى المزدوج سيرجى سكريبال وابنته، معلنة فى كلمتها أمام مجلس العموم قبل قليل طرد 23 دبلوماسى خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن روسيا مسئولة عن عملية تسميم الجاسوس البريطانى السابق، سيرجى سكريبال فى بريطانيا، مشيرة إلى أنه تم استدعاء السفير الروسى بلندن إلى مقر وزارة الخارجية، بعدما بات واضحاً وقوف بلاده التى تصنع غاز الأعصاب المستخدم فى محاولة الاغتيال.

 


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