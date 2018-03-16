"القوى العاملة" تتابع مع السلطات الإيطالية كشف لغز اختفاء المصرى "مجدى عقل"







كتب محمود راغب

قالت وزارة القوى العاملة إن سلطات التحقيق الإيطالية، كشفت عن بعض تفاصيل لغز اختفاء المواطن المصرى إبراهيم عبده عقل الشهير بـ "مجدى عقل"، الذى اختفى فى الثانى من أغسطس 2017 فى أثناء تواجده فى العمل، حيث كان يعمل لدى شركة بيع الخضار والفاكهة فى ميلانو.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، منذ قليل، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، يقوم بالتعاون مع القسم القنصلى بمتابعة سير التحقيقات.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أن سير التحقيقات الايطالية كشفت عن لغز اختفاء المواطن المصرى "عقل" الذى قام مكتب التمثيل العمالى بإرسال تقرير عن اختفاءه فى شهر أغسطس 2017 فى أثناء تواجده بالعمل.

وقال المستشار العمالى بميلانو عزت عمران فى تقريره " إن شرطة مدينة ميلانو كشفت عن لغز اختفاء المواطن المصرى إبراهيم عبده عقل الشهير بـ "مجدى عقل" البالغ من العمل 60 عاما الذى أختفى فى الثانى من أغسطس 2017 فى أثناء تواجده فى العمل، حيث كان يعمل لدى شركة بيع الخضار والفاكهة فى ميلانو منذ أكثر من 26 عاما من العمل بإيطاليا.

وأشارت إلى أنه حدث خلاف بين المواطن المصري، وصاحب الشركة بسبب مطالبة المواطن المصرى بمستحقاته المالية لديه لتفكيره العودة إلى مصر بصورة نهائية.

وأفاد فى تقريره، أنه على الرغم من عدم العثور على جثة الضحية المصرى حتى الآن، فقد قامت النيابة العامة بميلانو باعتبار القضية عمل جنائى وليس اختفاء، والتحقيقات تجرى مع نجل صاحب العمل، ويدعى دانيال كارابيلي، بسبب الخلافات المالية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية "أن التحقيقات والتحريات أثبتت وجود نجل صاحب الشركة فى تلك الفترة الزمنية التى اختفى فيها مجدى عقل داخل الشركة، وحدوث مشاجرة بين المواطن المصرى وبين نجل صاحب الشركة.

وطبقًا لتسجيلات شركة المحمول الإيطالية فإن المواطن المصرى كان موجود بالشركة حتى الساعة 19.30، وأن نجل صاحب الشركة كان متواجدًا أيضًا هناك طبقًا لسجلات الهاتف حتى الساعة 20.5 أى خلال الوقت الذى اختفى فيه الضحية المصري، بعدها أغلق الهاتف المحمول الخاص بالمواطن المصرى وفشلت كل المحاولات للاتصال بعد ذلك.

وأن هاتف نجل صاحب العمل قد أختفى داخل مقر الشركة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، وبسؤال نجل صاحب العمل عن السبب أفاد بأن هاتفه لم يكن يعمل بشكل جيد فى هذه الفترة داخل الشركة، وبالتالى تخلص منه وقام بشراء محمول آخر فى نفس الليلة فى حين أفاد محامى نجل صاحب الشركة بأن المحمول لم يكن مع موكله أصلا فى أثناء وجودة بالشركة.