القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمود.ع.ا" 19 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"أحمد.ت.ح" 20 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمد.ح.م" 25 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، و"محمود.م.ا" 30 عاما عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"على.ح.م" 23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمود.م.ع" 22 عاما عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، و"محمد.م. م" 25 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمد.ع.ا" 19 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"أحمد.ج.ص"21 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.