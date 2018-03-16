القبض على 6 هاربين من 86 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 6 هاربين من 86 حكما قضائيا بلغ اجمالى العقوبة فيهم 65 سنة و3 شهور فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كلا من المتهم " محمود.م.م"53 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 33 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 35 سنة و9 شهور بتهم "تبديد" والمتهم"حازم.م.ذ"42 عاما بكالوريوس تجارة مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 24 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 14 سنة بتهم "تبديد" والمتهم "على .م.ع"54 عاما سروجى سيارات مقيم حى السلام مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 4 سنوات و6 شهور بتهم "تبديد،إيصالات أمانة"والمتهم "محمد.ال.م"39 عاما مزارع ومقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس سنتين بتهم "تبديد" والمتهم "محمد.ج.ع"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 7 سنوات بتهم "تبديد،سرقة" والمتهم "محمد.ر.ع"42 عاما سائق ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس سنتين بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.