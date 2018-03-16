القبض على 12 شخصا لاتهامهم بالتحرش بالفتيات بالسويس







السويس- سيد نون

ألقت شرطة الآداب بالسويس، القبض على 12 شخصا متهمين باعتراض طريق الفتيات، ومعاكستهم والتحرش بهم بوسط المدينة.

وحرر محضر رقم 18 جنح السويس بقسم شرطة السويس، وقام النقيب أحمد ممدوح رئيس مباحث الآداب، بنقل المتهمين بعد ضبطهم الي قسم شرطة السويس.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات امنية في شوارع المحافظة.

وضبط النقيب احمد ممدوح رئيس مباحث شرطة الآداب، 12 شابا تواجدوا داخل وسط المدينة متهمين باعتراض طريق الفتيات، والقيام بتصرفات بذيئة ومعاكسة الفتيات.